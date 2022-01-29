Блогер из Новосибирска Дава Манукян начал встречаться с певицей Мари Краймбрери

Фото Instagram dava_m

Известный блогер из Новосибирска Дава скрывает свои отношения с певицей Мари Краймбрери.

Популярного блогера из Новосибирска Даву заметили в компании известной певицы Мари Краймбрери. Пара вместе наслаждалась отдыхом в Дубае, об этом сообщают Telegram-канал «Светские хроники» и издание «Блокнот».

Отметим, что Давид Манукян и Мари Краймбрери вместе приняли участие в шоу «Дуэты» и исполнили песню артистки Amore. После этого блогер сказал множество комплиментов девушке на сцене, а после опубликовал в Instagram пост с признанием.

“Я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание»”, – написал сибиряк. Тогда в социальных сетях предположили, что это просто пиар-ход. Теперь же звёзды снова попали под сплетни после совместного отдыха.

Как сообщает издание «Блокнот», пару вместе заметили в аэропорту Дубая. Однако это лишь предположение. Дело в том, что подписчики заметили у блогера в сторис табличку с именами Давы и Мари в руках туроператора. Также видно, что артисты отдыхают в одном отеле и публикуют в историях схожий вид.

Совместных публикаций у Давида и Мари нет. Однако мама блогера на своей страницы опубликовала подборку снимков, на одном из них бабушка Давы позирует вместе с друзьями певицы.

Поклонники предполагают, что звёзды скрывают свой роман, поэтому не публикуют фотографии друг друга. Они отмечают, что Дава придерживался такой же тактики, когда начинал отношений с Ольгой Бузовой.

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