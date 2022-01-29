Когда китайский новый год 2022 по лунному календарю: что можно и чего нельзя делать в этот день

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Согласно лунному календарю, Китайский Новый год или же фермерский Новый год в 2022 году будет отмечаться 1 февраля. Торжество будет проходить с 31 января по 6 февраля. Люди верят, что этот праздник несёт в себе мощную энергию, которая способствует успешным начинаниям.

Новогоднюю ночь в Китае принято встречать в кругу семьи. Китайцы украшают свои дома и улицы в красный цвет, так как он считается главным цветом праздника. Существует поверье, что он приносит удачи и отгоняет злых духов. В день торжества на улицах появляются красные фонари, надписи на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья.

В Новый год в Китае обычно проводят множество ярких традиционных постановок и выступлений. К примеру, танец льва, танец дракона.

На праздничный стол подают блюда из мяса и птицы, а также пельмени — цзяоцзы. Их лепят из тонкого теста, а в качестве начинки кладут фарш из свинины, говядины, курицы или креветок с овощами. Цзяоцзы напоминают китайцам серебряные слитки, и они считают, чем больше пельменей съесть в праздничную ночь, то тем больше денег будет получено в новом году.

Кроме того, если новогоднем меню будет много рыбы, то будущий год принесет богатство и всяческие блага в избытке.

Еще одно блюдо — спринг-роллы или жареные пирожки. Начинки идентичны тем, которые заворачивают в цзяоцзы. А на десерт китайцы готовят торт Ниан Гао из клейкой рисовой муки, каштана, тростникового сахара, финика и листьев лотоса.

Очень важно встречать Новый год с чистыми намерениями, благодарностью за прошлый год. Также рекомендуется в день торжества заняться благотворительностью, молиться и совершать хорошие поступки.

В Китае существует множество суеверий и обычаев. Так, начиная за месяц до Нового года и до Праздника фонарей, в Китае верят в следующие приметы:

Нельзя делать уборку или мыть голову в первые три дня нового года, поскольку это лишит удачи;

Плач ребенка приносит неудачу в семью, поэтому детей стараются как можно быстрее успокоить;

Нельзя просить деньги в долг или брать кредит.

Помимо запретов, жители Китая придерживаются следующих позитивных обычаев:

В Новый год принято вместо подарков дарить друг другу деньги в красных конвертах – Хунбао;

Китайцы устраивают костюмированные маскарады. Они наряжаются в костюмы различных животных и мифических существ, и устраивают шоу;

На двери вешаются традиционные новогодние картинки Няньхуа, на которых изображают героев народных легенд и растения;

В домах ставят дерево кумкват, так как это приносит счастье и богатство. Также китайцы украшают свои жилища живыми цветами;

Люди вешают на дверь перевернутый иероглиф «Счастье»;

В Китае запускают миллионы фейерверков. Это древнейший ритуал для отпугивания злых духов. По традиции, сначала поджигаются небольшие петарды, а затем большие. Чем громче взрывы — тем счастливее будет семья.

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