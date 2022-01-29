«Крыша за 11 млн до сих пор не сделана»: как новосибирцы платят за коммунальные войны и лишаются нормального обслуживания своих домов

Фото Сиб.фм, с сайта УК "ЭКО Плюс", 2GIS

В Новосибирске управляющая компания, которую подозревают в связи с московским холдингом и региональной Госжилинспекцией (ГЖИ), отвоевала управление многоквартирным домом, но не учла интересы жильцов, заявили в конкурирующей УК.

В Новосибирске грядёт монополизация рынка управляющих компаний, которая неизбежно приведёт к росту тарифов и снижению качества предоставляемых услуг. Один из примеров, как структуры, вероятно связанные с крупным московским холдингом и местной ГЖИ, выживают новосибирских предпринимателей, журналистам рассказал исполнительный директор УК «ЭКО Плюс» Константин Серёжин.

Алчное ТСЖ

Дом по адресу Железнодорожная, 6/1 – это старая панельная девятиэтажка 1983 года постройки. В ней 283 квартиры, в которых проживают более 700 человек. С 2011 года здание, которое за почти 40 лет своего существования успело порядком износиться, обслуживала управляющая компания «ЭКО Плюс». На протяжении 5 лет жильцы и предприниматели-коммунальщики сосуществовали мирно. В 2016 году группа инициативных собственников, якобы недовольных политикой «ЭКО Плюс», создаёт ТСЖ и после проведения голосование берёт дом под своё управление. При этом результаты работы ТСЖ не пошли ни в какое сравнение с работой профессионалов коммунальной сферы.

«ТСЖ поуправляло полгода. Многие люди были не согласны с их работой и в результате собственники «отголосовали» обратно к нам. Было выдано судебное решение, что ТСЖ является незаконным. У них на счету на тот момент хранились 1,5 миллиона рублей, собранные с жильцов. Так они быстро его обнулили: расписали расходы — 500 тысяч на юриста, 300 тысяч на бухгалтера и т.д. В результате деньги вернуть не удалось», — заявил исполнительный директор компании «Эко ПЛЮС» Константин Серёжин.

В 2018 году ТСЖ было благополучно ликвидировано. Казалось бы, неудачный опыт создания товарищества вместе с его инициаторами остались в прошлом. Но не тут-то было.

Как "уходят" дома

Весной 2021 года для «ЭКО Плюс» вновь возникла угроза лишиться управления мнгогоквартирным домом на Железнодорожной. На этот раз соперник объявился в лице управляющей компании «Орбита». Стремительные действия предпринимателей застали «ЭКО Плюс» врасплох и оставили в полной растерянности: дом при участии активистов от бывшего ТСЖ был «отголосован» буквально за неделю в то время, как у других участников рынка на подобный процесс уходит не меньше месяца.

«Обычно людям дают время ознакомиться с бюллетенем, подумать, поизучать в Интеренете законодательство – на это нужно время. Затем два-три дня уходит на подготовку документов, потом нужно их подшить, сдать, подписать, всё подсчитать, пронумеровать. У нас на это уходит месяц. «Орбита» всё сделала за неделю», — сетует Серёжин.

По его словам, за столь короткий срок получить поддержку 64% собственников практически невозможно: подобные голосования занимают много времени только потому, что многих жильцов не удаётся застать дома.

Буквально через месяц «ЭКО Плюс» проводит собственное голосование – на этот раз собственники поддержали старую, хорошо знакомую им управляющую компанию, но возникло внезапное препятствие в лице инспекторов новосибирской Госжилинспекции.

«Наш протоколы с результатами голосования были отклонены, поскольку от ГЖИ произошёл обзвон людей, указанных в протоколе с целью выяснить – голосовали они или нет. Якобы на основании того, что не все смогли подтвердить, что голосовали за «ЭКО Плюс», протоколы были забракованы. Но это беспрецедентный случай. Инспектор сам возложил на себя, получается, обязанности правоохранительных органов. Мы начали трубить в колокола и этих сотрудников уволили из ГЖИ, но мы всё равно потеряли дом», — отметил Серёжин.

В проигрыше жители

Уже более полугода дом на Железнодорожной находится под управлением компании «Орбита». При этом вопросов к качеству её работы уже накопилось немало, уверяет Серёжин. Некоторые собственники по старой памяти обращаются в «ЭКО Плюс» за советом: например, как совладать с УК, которая не моет подъезды. Операторы терпеливо советуют жильцам жаловаться в ГЖИ.

При этом у местных жителей вырисовывается проблема куда посерьёзнее, отмечает Серёжин. По его словам, «Орбите» удалось согласовать с жителями многомиллионный ремонт кровли. Работы должны были быть завершены до 1 января 2022 года.

Актуальное состояние кровли дома №6/1 на улице Железнодорожной

«Когда мы обслуживали этот дом, мы несколько раз предлагали жильцам капитальный ремонт кровли, которая находится в плачевном состоянии. Активисты от ТСЖ вывешивали объявления о том, что УК со счёта сворует деньги и ничего не сделает. Занимались провокациями. У нас голосование не прошло. Зато у «Орбиты» сейчас, сразу через одно голосование принимают решение о капитальном ремонте кровли на 11 млн рублей. По нашим сведениям, на кровле до сих пор ничего не сделано», — объяснил директор «ЭКО Плюс».

По его словам, на крышу завезли материал «в минимальных объёмах», а работа до сих пор не сделана. При этом инициативная группа просит сейчас УК дать доступ на крышу, чтобы посмотреть, что там происходит, но их не пускают.

«Орбита» = МКС?

ООО Управляющая организация «Орбита» была зарегистрирована в феврале 2020 года. Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2020 году в ней трудился всего 1 человек, и этим человеком, по всей видимости, являлась его генеральный директор Ольга Бублий. Она же – учредитель компании.

Ольга Алексеевна человек на рынке не новый: до 2019 года она возглавляла другую небезызвестную в Новосибирске управляющую компанию – «ЖКХ-Партнёр».

"Орбита" пока не может похвастаться успешными финансовыми показателями

Именно здесь, как считают новосибирские предприниматели, прослеживается связь «Орбиты» с московским холдингом «Мой коммунальный стандарт» (МКС). В 2019 году на пост руководителя «ЖКХ-Партнёр» вместо Бублий пришёл бывший начальник региональной ГЖИ Евгений Пономарёв. В 2018 году его публично обвинили в лоббировании интересов МКС в Новосибирской области, после чего он был вынужден сложить полномочия высокопставленного чиновника.

«МКС идёт к своей цели – стать монополистом в Новосибирске. Монополия ведёт только к одному: к увеличению цены и уменьшению качества предоставляемых услуг – это мы знаем, это написано в учебниках экономики», — заявил Серёжин.

По его словам, по подобной схеме в Новосибирске был «отголосован» не один дом.

Тем временем

Структуры и публичные личности, связанные с московским холдингом МКС, всё чаще становятся героями скандальных новостей.

Например, осень минувшего года новосибирские журналисты обвинили новосибирскую УК «Жил Фонд», связанную с МКС, в приобретении 1 гектара земли в деревне Жуковка на Рублёво-Успенском шоссе в Московской области. Сумма сделки составила 2,8 миллиона долларов. Участок был взят в ипотеку, платежи по которой, как полагают журналисты, гасили за счёт денег, собранных с новосибирцев.

26 января в Центральном районном суде стартовал процесс над представителем интересов МКС в Новосибирской области, известным предпринимателем Сергеем Проничевым. Обвинение бизнесмена не связано с коммунальной сферой, но отчасти демонстрирует характер личностей, связанных с МКС. Проничев обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.