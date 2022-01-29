Мэрия Новосибирска конфискует у депутата горсовета недостроенный спорткомплекс на Высоцкого

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Мэрия Новосибирска решила изъять недостроенный спортивный комплекс на улице Высоцкого.

Власти Новосибирска решили изъять недостроенный спортивный комплекс на улице Высоцкого. Здание уже выставили на торги.

Мэрия Новосибирска решила изъять недостроенный спортивный комплекс по адресу улица Высоцкого, 11. Здание уже выставили на торги – его стоимость оценена в 19,28 млн рублей. Заявки на аукцион власти начнут принимать 11 марта, торги назначены на 15 марта.

Сейчас спорткомплекс готов на 88,5 %, он размещается на земельном участке в 2,8 тысяч «квадратов», предназначенном для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Спорткомплекс принадлежит компании ИСК «Альянс 2000», которой руководит депутат новосибирского горсовета Александр Мухарицын, но расположен на городской земле, арендованной у муниципалитета, передает АиФ-Новосибирск.