Ночь Рагаиб 2022: традиции и запреты для мусульман в ночь первой пятницы месяца Раджаб

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В 2022 году ночь Рагаиб будет отмечаться с 3 по 4 февраля. По традиции её отмечают в ночь первой пятницы месяца Раджаб. Именно в этот день родители пророка Мухаммеда стали мужем и женой.

Обычно, все мусульманские праздники отмечаются по лунному календарю. Ночь Рагаиб приходится на первую пятницу месяца Раджаб, в 2022 году торжество придётся на ночь с 3 на 4 февраля. Начинается она с закатом солнца в четверг, и завершается восходом и первыми молитвами пятницы.

Ночь Рагаиб тесно связана с историей жизни пророка Мухаммеда. Считается, что именно в эту ночь состоялась свадьба его родителей – Абдуллы и Амины, в ту же ночь он был зачат. Мусульмане верят, что ангелы тогда сошли с небес, чтобы отблагодарить будущих отца и мать и благословить еще нерожденного мальчика.

Название «Рагаиб» с арабского переводится как «мечты» или «желания». Именно поэтому в эту ночь, было принято обращаться со своими благостными желаниями к Аллаху. Верующие знают, что Абдулла и Амина всегда хотели подарить этому миру ребенка, и благословение ангелов было не случайно.

Согласно документам, ночь Рагаиб начали праздновать не сразу. Первые упоминания об этой дате приходятся на 21 век, в то время как сам Мухаммед жил в шестом и седьмом веках. Традиция празднования была связана с историей самого месяца Раджаб. Так, например, в этот месяц не было принято обнажать оружие и идти на битвы. Войны останавливались, а стороны договаривались о перемирии.

Мусульмане считают, что ночь Рагаиб – это высшая ступень духовного очищения и важная подготовка к месяцу Рамадан — к самому главному для любого правоверного мусульманина посту. Продержаться 30 дней без еды и воды утром, днем и вечером, не так то и просто, поэтому верующие готовятся к Рамадану заранее, ограничивая себя перед большими праздниками и памятными датами.

День четверга перед ночью Рагаиб принято проводить в посте, отказываясь от еды и воды до заката солнца. Считается, что это подготовка как телесная, так и духовная, то есть очищение. По традиции, верующие в эту дату обычно молятся и обращаются к Богу. Считается, что за каждый намаз, дуа или любую другую молитву, Аллах воздает благодать, равную молитвам за несколько дней.

Важно начать готовиться к ночи Рагиб еще в четверг, с добровольного поста от восхода до заката солнца. Затем, уже в саму пятницу, между намазом Магриб и Иша, следует прочитать 12 ракаатов молитвы. Лучше всего, если в каждом ракаате мусульманин прочитает после традиционной суры «Аль-Фатиха» суру «Аль-Кадр», причем делать это следует три раза подряд. Затем можно вслух несколько раз прочитать суру «Ихлас».

Помимо этого, в эту важную дату принято делать следующие благие дела:

читать пропущенные намазы;

читать молитву «салават»;

просить Аллаха о прощении грехов;

помогать бедным, давать милостыню, кормить голодных и помогать нищим;

посещать своих родных, а если тех уже нет в живых, то накануне следует посетить их могилы и вспомнить об их лучших делах.

Есть у этого праздника и особая сторона. Ведь именно в эту ночь был зачат пророк Мухаммед, основатель религии Ислам, а значит главными героями этой памятной даты становятся дети. На традиционный намаз в мечеть родители обязательно берут своих маленьких и взрослых детей, дают им первые знания о религии, учат сурам Корана.

Особых запретов для ночи Рагаиб нет. Но, как и во время других памятных дат, любые ограничения, которые действуют в обычные дни, становятся более строгими. Мусульмане верят, что Аллах особенно пристально следит за своими последователями именно в эти дни.

А это значит, что в Ночь Рагаиб категорически нельзя пить алкоголь, есть свинину, забывать об обязательных молитвах. Крайне нежелательно в канун и во время самой ночи сквернословить, совершать дела, за которые потом человеку будет стыдно.

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