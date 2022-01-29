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общество

Новосибирск озеленят двумя видами ядовитых растений

Фото Новосибирск озеленят двумя видами ядовитых растений
Фото Новосибирск озеленят двумя видами ядовитых растений

Pixabay.com

Власти Новосибирска одобрили озеленение города двумя видами ядовитых растений.

В список одобренных мэрией Новосибирска растений для озеленения города попали ядовитые виды. Власти ответили, что в маленьком количестве такие растения не опасны, сообщают СМИ.

«В мэрии ответили, что добавили эти растения для разнообразия озеленения. В небольшом количестве их можно сеять в офисных скверах. Подобные растения есть и в коллекции Центрального ботанического сада Сибирского отделения РАН», – пишут медиа.

Недавно власти Новосибирска утвердили список растений для озеленения города из 190 видов деревьев и кустарников. Например, в городе можно высаживать березы, тополя, дубы и ели, а вот клен ясенолистный, ирга колосистая, яблоня ягодная, вяз гладкий и мелколистная липа в список не попали. Их запрещено высаживать в черте города. Однако эксперты заметили, что в список растений для озеленения Новосибирска попали два ядовитых вида – жестер даурский и секуринега полукустарниковая.

Замдиректора по научной работе Института природных ресурсов СО РАН Олек Корсун рассказал, что жестер даурский имеет небольшие черные плоды, обладающие слабительным действием. Их могут съесть дети, передает АиФ-Новосибирск. Другое название секуринеги – молочай. Это ядовитое растение с сухими плодами.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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