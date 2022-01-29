Новосибирск озеленят двумя видами ядовитых растений

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Власти Новосибирска одобрили озеленение города двумя видами ядовитых растений.

В список одобренных мэрией Новосибирска растений для озеленения города попали ядовитые виды. Власти ответили, что в маленьком количестве такие растения не опасны, сообщают СМИ.

«В мэрии ответили, что добавили эти растения для разнообразия озеленения. В небольшом количестве их можно сеять в офисных скверах. Подобные растения есть и в коллекции Центрального ботанического сада Сибирского отделения РАН», – пишут медиа.

Недавно власти Новосибирска утвердили список растений для озеленения города из 190 видов деревьев и кустарников. Например, в городе можно высаживать березы, тополя, дубы и ели, а вот клен ясенолистный, ирга колосистая, яблоня ягодная, вяз гладкий и мелколистная липа в список не попали. Их запрещено высаживать в черте города. Однако эксперты заметили, что в список растений для озеленения Новосибирска попали два ядовитых вида – жестер даурский и секуринега полукустарниковая.

Замдиректора по научной работе Института природных ресурсов СО РАН Олек Корсун рассказал, что жестер даурский имеет небольшие черные плоды, обладающие слабительным действием. Их могут съесть дети, передает АиФ-Новосибирск. Другое название секуринеги – молочай. Это ядовитое растение с сухими плодами.