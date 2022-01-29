Новосибирский астроном объяснил причину возникновения «световых столбов»

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Жителей Новосибирска восхитили «световые столбы» в небе над городом.

Жителей Новосибирска заинтересовали необычные лучи света, направленные от земли к небу – явление называется «световые столбы». Причину их появления рассказал специалист Больного новосибирского планетария Олег Кашин.

Специалист объяснил, что появление «световых столбов» связано с морозами. Дело в том, что явление представляет оптическую иллюзию – ледяные кристаллы преломляют свет от наземных источников и образуют вертикально направленные лучи.

Олег Кашин рассказал, что «световые столбы» обычно образуются от естественных источников света, но их можно «создать» и с помощью искусственных – например, подсветки от здания, фонаря или даже света от фар машины. Часто подобное явление появляется, когда солнце находится невысоко над горизонтом, поэтому спадающий от него свет может выглядеть как «столб».

Напомним, ранее фотограф смогла запечатлеть завораживающие «световые столбы». Они образовались в 20-градусный мороз. Их было хорошо видно человеческому глазу, однако через камеру фотоаппарата природное явление смотрится совсем по-другому. Местным жителям повезло – при низких температурах они могут наблюдать за таким пейзажем, просто выглянув в окно.