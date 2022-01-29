Новосибирцы рассказали о резком росте цен на квартиры за 2 года

Фото: девелоперская компания «Брусника»

Жители Новосибирска рассказали о росте цен на свои квартиры за последние 2 года.

Новосибирцы, купившие жилье несколько лет назад, заметили существенный рост цен на свои квартиры за последние 2 года. Об этом жители Новосибирска рассказали СМИ.

«Мы с женой и двумя детьми переехали в Новосибирск в 2018 году, сразу купили однушку на Родниках меньше чем за 2,2 млн рублей. Со временем дети росли, в квартире стало тесно и мы подыскали двухкомнатную квартиру в нашем же комплексе за 3,3 млн рублей с ремонтом, техникой и мебелью. Свою мы продали за 2,6 млн рублей. Сейчас аналогичная нашей квартира в этом доме стоит намного больше 4 млн рублей», – рассказал житель Новосибирска.

Эксперты в сфере недвижимости говорят о небывалом росте цен на квартиры во всех районах Новосибирска. Существенно поднялись цены на жилье, купленное в 2019-2021 гг. В некоторых случаях речь идет о подорожании более чем на 2 млн рублей.

Еще один новосибирец рассказал, что купил двушку в строящемся доме «ЖК на Королева» в 2020 году за 4 млн рублей, сообщает АиФ-Новосибирск. Дом был сдан в начале 2021 года, сейчас свою квартиру мужчина продает уже за 5,9 млн рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске цены на вторичное жильё в 2021 году выросли почти на 20 процентов.