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Отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу, баскетбольная Евролига и матч «Даллас Старз» – «Вашингтон Кэпиталз»: главные спортивные трансляции на «Матч ТВ» 29 января

Фото Отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу, баскетбольная Евролига и матч «Даллас Старз» – «Вашингтон Кэпиталз»: главные спортивные трансляции на «Матч ТВ» 29 января
Фото Отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу, баскетбольная Евролига и матч «Даллас Старз» – «Вашингтон Кэпиталз»: главные спортивные трансляции на «Матч ТВ» 29 января

Фото pixabay.com

В субботу, 29 января, на спортивном телеканале «Матч ТВ» будут транслировать несколько важных матчей и турниров, которые лучше не пропускать, особенно перед началом зимних Олимпийских игр 2022 года. Специально для любителей боевиков на канале будут показывать фильмы «Старый телохранитель» или «Единство героев 2».

06:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Венесуэла — Боливия. Прямая трансляция

07:00 Новости

07:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" (Россия) — "Анадолу Эфес" (Турция)

09:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз". Прямая трансляция

10:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз". Прямая трансляция

11:30 Новости

11:35 Все на Матч! Прямая трансляция

13:20 Новости

13:25 Фиксики

13:55 Легионер

16:00 Новости

16:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

17:20 Старый телохранитель

19:10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

20:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия — Польша. Трансляция из Нидерландов. Прямая трансляция

22:05 Новости

22:10 Единство героев

00:25 Единство героев 2

00:55 Новости

01:00 Единство героев 2

02:30 Все на Матч! Прямая трансляция

02:55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. "Марсель" — "Монпелье". Прямая трансляция

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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