Отборочный турнир ЧМ-2022 по футболу, баскетбольная Евролига и матч «Даллас Старз» – «Вашингтон Кэпиталз»: главные спортивные трансляции на «Матч ТВ» 29 января

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В субботу, 29 января, на спортивном телеканале «Матч ТВ» будут транслировать несколько важных матчей и турниров, которые лучше не пропускать, особенно перед началом зимних Олимпийских игр 2022 года. Специально для любителей боевиков на канале будут показывать фильмы «Старый телохранитель» или «Единство героев 2».
06:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Венесуэла — Боливия. Прямая трансляция
07:00 Новости
07:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит" (Россия) — "Анадолу Эфес" (Турция)
09:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз". Прямая трансляция
10:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз". Прямая трансляция
11:30 Новости
11:35 Все на Матч! Прямая трансляция
13:20 Новости
13:25 Фиксики
13:55 Легионер
16:00 Новости
16:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция
17:20 Старый телохранитель
19:10 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Германии. Прямая трансляция
20:25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия — Польша. Трансляция из Нидерландов. Прямая трансляция
22:05 Новости
22:10 Единство героев
00:25 Единство героев 2
00:55 Новости
01:00 Единство героев 2
02:30 Все на Матч! Прямая трансляция
02:55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. "Марсель" — "Монпелье". Прямая трансляция
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