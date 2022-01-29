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«Сертификат не найден»: почему перестали считываться QR-коды

Фото «Сертификат не найден»: почему перестали считываться QR-коды
Фото «Сертификат не найден»: почему перестали считываться QR-коды

Фото: Сиб.фм

Россияне столкнулись с проблемой при проверке QR-кодов об иммунизации. Сохранённые или ранее распечатанные сертификаты с официального портала «Госуслуги» о прохождении вакцинации против COVID-19 или перенесённом заболевании перестали считываться. При попытке отсканировать кода появляется уведомление о том, что сертификат не найден.

Информация о том, что коды перестали считываться, поступает от жителей многих регионов. При этом отмечается, что такая проблема возникает только в том случае, если сертификат был получен три и более месяцев назад.

Фото «Сертификат не найден»: почему перестали считываться QR-коды 2

Для решения этой проблемы, необходимо зайти на официальным сайт «Госуслуги» и заново сохранить QR-код на своём устройстве или распечатать его. Как заметили пользователи, структуры нового и старого кодов отличаются.

Фото «Сертификат не найден»: почему перестали считываться QR-коды 3

Стало известно, что такая ситуация сложилась из-за масштабного обновления, которое проводилось на портале «Госуслуги» 27 января. Теперь все QR-коды зарегистрированных пользователей находятся в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». Также в нём находится информация о вакцинации, о перенесённом заболевании, о результатах исследований на антитела и ПЦР-тестов.

Фото «Сертификат не найден»: почему перестали считываться QR-коды 4

Ранее, Сиб.фм писал о том, что горнолыжный курорт «Шерегеш» вводит систему QR-кодов. Ковид-сертификаты вместо QR-кода с 1 февраля 2022 года: в правительстве разъяснили порядок оформления. Также «Справедливая Россия» выступила против QR-кодов.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
госуслуги
коронавирус
сертификат
вакцинация
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