Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирск придет оттепель в начале февраля

Фото В Новосибирск придет оттепель в начале февраля
Фото В Новосибирск придет оттепель в начале февраля

Сиб.фм

Февраль в Новосибирске начнется с оттепели и снегопадов.

Погода в феврале в Новосибирске превысит среднемесячную норму. Об этом сообщили синоптики.

Среднемесячная норма температуры воздуха в феврале составляет -14,8 °C. Однако в этом году жителей Новосибирска ждет теплая погода, температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы.

Согласно данным «Гисметео», во вторник, 1 февраля, ночная температура воздуха составит -10 °C, дневная -5 °C. Погода будет пасмурной, может пойти снег. В среду, 2 февраля, потеплеет еще на несколько градусов, днем температура воздуха поднимется до -4 °C. Облачная погода в регионе сохранится до конца рабочей недели. При этом в месяце будет всего несколько солнечных дней.

В четверг, 3 февраля ожидаются температурные колебания в пределах -5...-6 °C, в пятницу похолодает до -9...-11 °C.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8406
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
6794
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
6589
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
5753
Кто получит по 1000 рублей от соцзащиты 28 января 2022 года
5672
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская
5352
Последний заказ: как в Новосибирске таксист зарезал 27-летнего пассажира и почему коллеги называют водителя «безобидным мужиком»
4996
В Новосибирске за взятки осудят директора УКС Константина Головина