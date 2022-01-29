В Новосибирск придет оттепель в начале февраля

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Февраль в Новосибирске начнется с оттепели и снегопадов.

Погода в феврале в Новосибирске превысит среднемесячную норму. Об этом сообщили синоптики.

Среднемесячная норма температуры воздуха в феврале составляет -14,8 °C. Однако в этом году жителей Новосибирска ждет теплая погода, температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы.

Согласно данным «Гисметео», во вторник, 1 февраля, ночная температура воздуха составит -10 °C, дневная -5 °C. Погода будет пасмурной, может пойти снег. В среду, 2 февраля, потеплеет еще на несколько градусов, днем температура воздуха поднимется до -4 °C. Облачная погода в регионе сохранится до конца рабочей недели. При этом в месяце будет всего несколько солнечных дней.

В четверг, 3 февраля ожидаются температурные колебания в пределах -5...-6 °C, в пятницу похолодает до -9...-11 °C.