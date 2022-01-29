В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего ребенка на пешеходном переходе

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске водитель «Ford Focus» сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

В Новосибирске автомобилист сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчика увезли в больницу с сотрясением мозга, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером в субботу, 29 января в Советском районе Новосибирска. 36-летний мужчина ехал по улице Арбузова за рулем автомобиля «Ford Focus» и в районе дома №14 сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок получил сотрясение головного мозга и ушиб левого бедра. Мальчика госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте аварии работает экипаж ДПС, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.