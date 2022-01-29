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В Новосибирске любители зимнего плавания переплыли ледяную Обь за 20 минут

Фото В Новосибирске любители зимнего плавания переплыли ледяную Обь за 20 минут
Фото В Новосибирске любители зимнего плавания переплыли ледяную Обь за 20 минут

Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания «Томские моржи» / Дарья Барышева

В Новосибирске любители зимнего плавания переплыли ледяную Обь за 20 минут.

В Новосибирске прошел заплыв любителей зимнего плавания. Моржи переплыли ледяную Обь за 20 минут. Об этом Сиб.фм рассказали представители федерации закаливания и спортивного зимнего плавания.

Новосибирские моржи из федерации «Белые медведи» вместе с коллегами из томской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Томские моржи» переплыли ледяную Обь в Новосибирске. Всего пловцы проплыли около 800 метров за 20 минут.

«Мы в первый раз попробовали такой заплыв, поэтому решили начать с половины. Но эмоции супер. Теперь хочется преодолеть всю дистанцию. Зарядились энергией Оби и с отличным настроением возвращаемся домой, планируя следующий такой заплыв. Очень круто, что есть открытая вода зимой, в проруби совсем другие ощущения, а здесь и течение сносит, и волны», – поделилась впечатлениями представительница томской федерации Дарья Барышева.

Фото В Новосибирске любители зимнего плавания переплыли ледяную Обь за 20 минут 2

Трое пловцов поучаствовали в сквозном переплыве Оби, еще трое – в эстафете. Участники заплыва рассказали, что погода способствовала быстрому заплыву, по ощущениям температура воды была чуть выше 0 градусов.

Фото В Новосибирске любители зимнего плавания переплыли ледяную Обь за 20 минут 3

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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