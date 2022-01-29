В Новосибирске мужчина с лыжами преследовал школьницу в Академгородке

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске заметили мужчину, который преследовал школьницу до подъезда дома в Академгородке.

В пятницу, 28 января, в Новосибирске заметили мужчину с лыжами, который преследовал школьницу в Академгородке. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения, его опубликовали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Странный мужчина преследовал девочку рядом с одним из домов на улице Иванова. На опубликованных кадрах видно, что он одет в красную куртку, тёмную шапку, а в руках несёт лыжи. Мужчина шёл по улице, пока не заметил школьницу, после этого он остановился, подождал ребёнка, а затем последовал за ней.

Преследователь почти зашёл с ребёнком в подъезд, однако в этот момент его окликнул один из местных жителей. После этого мужчина бросился бежать

В этот момент происходящее заметил один из местных жителей. Он окликнул преследователя уже рядом с подъездом, а тот бросился бежать и спрятался за припаркованными автомобилями.

«Предупредите детей и будьте бдительны сами», – написала автор публикации.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. В основном новосибирцы хвалят местного жителя, который спугнул преследователя. Однако некоторые сетуют, что его не задержали сразу. Некоторые же вступились за мужчину, так как, возможно, знают его.

«По факту рассказываю, у парня аутизм, ему чуть больше 40 лет, интеллект ребенка, нехватка внимания, за всю жизнь и мухи не обидел. Так что не несите ***** дальше, все равно ничего по делу не скажите», – написал пользователь Александр Зубов.

Напомним, ранее в Новосибирске женщина пожаловались на странного преследователя с Затулинки.