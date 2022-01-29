В Новосибирске сухпаек на карантине получат только школьники со льготой

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области школьники уйдут на удаленку с 31 января. Некоторые в это время будут получать сухпайки.

В Новосибирской области школьники перейдут на дистанционный формат обучения с 31 января по 13 февраля. Некоторым категориям учащихся будут выдавать сухпайки, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

«Младшеклассники, которые останутся на очном обучении, продолжат питаться в школе. Остальные школьники, имеющие право на бесплатное питание, будут получать сухпаек», – заявил Сергей Федорчук.

Карантин в новосибирских школах продлится с 31 января по 13 февраля 2022 года. Глава регионального Минобразования объяснил, что школьники 5-10 классов Новосибирской области, которые в это время перейдут на дистанционный формат обучения, будут получать сухпайки. Однако выдавать продукты будут ограниченному числу несовершеннолетних.

Сухпайки вместо горячего питания в школе получат те школьники, которые имеют право на бесплатное горячее питание в школе. К льготным категориям относятся дети из малоимущих семей и дети с ОВЗ. В Минобре уже подготовили приказы о выдаче продуктов таким школьникам.