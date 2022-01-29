В Новосибирске у ТЦ «Версаль» загорелся автомобиль

Vk.com / incident_nsk
В Новосибирске у торгового центра «Версаль» загорелся припаркованный на тротуаре автомобиль.
В Новосибирске загорелся белый седан, припаркованный на тротуаре у торгового центра «Версаль». Свидетели происшествия сняли происходящее на видео.
Инцидент произошел вечером в субботу, 29 января в Ленинском районе Новосибирска. По неуточненной причине там загорелся белый седан, припаркованный на тротуаре около торгового центра «Версаль». На месте происшествия работают пожарные и полиция. Видео инцидента в Сети опубликовали свидетели происходящего.
По предварительной информации, причиной возгорания стало ДТП: автомобиль врезался в опору здания торгового центра.
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