В Новосибирске водители скорых пожаловались на штрафы за отказ от вакцинации

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

В Новосибирской области водители скорой помощи написали коллективную жалобу на дискриминацию из-за участия в профсоюзе.

В Новосибирской области водители ГБУ НСО «Медтранс» создали коллективное обращение с жалобой на дискриминацию сотрудников. По их словам, в организации лишают части премии за участие в профсоюзе «ПрофМедтранс» и отказ от вакцинации. Под обращением подписались 68 человек. Об этом на личной странице в Instagram рассказал сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Фото: личная страница Андрея Коновала в Instagram

По словам Коновала, среди подписавшихся – участники профсоюза «ПрофМедтранс». Это небольшое объединение работников автобазы скорой помощи в Новосибирске, которое существует уже два года. Они написали Андрею Коновалу с просьбой о помощи.

По словам работников, многие из водителей состоят в упомянутом профсоюзе. Однако недавно, утверждают они, началось давление со стороны руководства. В частности, у членов профкома отняли удобное помещение на центральной подстанции, а также сократили премии.

Андрей Коновал подчеркивает, что у него имеется аудиозапись с подтверждением данных о премиях. Общественник в личных соцсетях опубликовал частичную расшифровку разговора между руководством и одним из водителей.

В ходе диалога директор организации заявил водителю, что работников ожидает сокращение премий. Так, размер премии составляет 10 тысяч рублей, привитые получат её в полном объёме, непривитые – 50%, а члены «ПрофМедтранса» – 25%. Кроме того, начальник несколько раз назвал членов профкома «сектантами».

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

Ранее, в декабре, информация подтвердилась, руководство опубликовало документ с конкретными цифрами по выплате премий. Так, на карты работникам поступили следующие суммы: работникам, не входящим в профсоюз, дали до 10,9 тысяч рублей, не прошедшим вакцинацию – около 5 тысяч рублей, участникам профкома – от 1 875 до 2 501 рублей.

Андрей Коновал возмущается, что «вредность» членов профсоюза руководитель оценил сильнее, чем угрозу заражения. Хотя общественника также смущает и правомерность таких действий в отношении непривитых.

«Лично я не сомневаюсь, что совместными усилиями мы заставим руководство «Медтранса» выплатить всем депремированным работникам незаконно удержанные деньги, а также привлечем директора к предусмотренной законом ответственности», – заявил общественник.

Редакция Сиб.фм направила запрос в ГБУ НСО «Медтранс» с просьбой прокомментировать ситуацию.