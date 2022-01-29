В РПЦ призвали закрыть магазины для взрослых

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В РПЦ хотят запретить магазины для взрослых в России.

Церковь призвала запретить магазины интим-товаров, так как они являются «узаконенным развратом». Об этом заявил руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Такие магазины должны быть запрещены. Позиция церкви является очень ясной и однозначной – мы против половой распущенности и разврата в любые его формах, а так называемые магазины для взрослых являются узаконенным развратом», – заявил митрополит.

Официальный представитель РПЦ в эфире программы «Церковь и мир» призвал запретить сексшопы в России. При этом митрополит подчеркнул, что церковь не вправе диктовать государству свои условия и не может заставить власть закрыть подобные заведения, а такие заявления являются лишь советами и предостережениями. Для православных посещение таких магазинов является недопустимым.