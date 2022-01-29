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Житель Новосибирска попался на массовой краже аккумуляторов из грузовиков

Фото Житель Новосибирска попался на массовой краже аккумуляторов из грузовиков
Фото Житель Новосибирска попался на массовой краже аккумуляторов из грузовиков

Фото pixabay.com

В Новосибирске 47-летний мужчина снимал аккумуляторы с грузовых автомобилей, в которых не было сигнализации.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали серийного грабителя аккумуляторов из автомобилей. 47-летний мужчина продавал снятые аккумуляторы и тратил деньги на личные цели. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в Октябрьском районе – местные жители регулярно начали жаловаться на кражи аккумуляторов из автомобилей, припаркованных во дворах. Действовал грабитель по определённому плану – батареи снимал только с грузовых машин отечественного производства, в которых отсутствовала сигнализация.

«В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался 47-летний оказался житель Октябрьского района. В настоящее время установлена причастность задержанного к 10 эпизодам краж аккумуляторных батарей из автомобилей. Похищенные устройства он сбывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды», – сообщили в МВД.

На данный момент мужчину отпустили под подписку о невыезде. По факту краж возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Грабителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Новосибирске сотрудники ДПС поймали водителя «Яндекс.Такси» с краденными аккумуляторами.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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