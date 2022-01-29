Житель Новосибирска попался на массовой краже аккумуляторов из грузовиков

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В Новосибирске 47-летний мужчина снимал аккумуляторы с грузовых автомобилей, в которых не было сигнализации.
В Новосибирске сотрудники полиции задержали серийного грабителя аккумуляторов из автомобилей. 47-летний мужчина продавал снятые аккумуляторы и тратил деньги на личные цели. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Инцидент произошёл в Октябрьском районе – местные жители регулярно начали жаловаться на кражи аккумуляторов из автомобилей, припаркованных во дворах. Действовал грабитель по определённому плану – батареи снимал только с грузовых машин отечественного производства, в которых отсутствовала сигнализация.
«В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – им оказался 47-летний оказался житель Октябрьского района. В настоящее время установлена причастность задержанного к 10 эпизодам краж аккумуляторных батарей из автомобилей. Похищенные устройства он сбывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды», – сообщили в МВД.
На данный момент мужчину отпустили под подписку о невыезде. По факту краж возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Грабителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Новосибирске сотрудники ДПС поймали водителя «Яндекс.Такси» с краденными аккумуляторами.
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