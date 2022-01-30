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Более тысячи человек с COVID-19 скончались в Новосибирской области в декабре 2021 года

Фото Более тысячи человек с COVID-19 скончались в Новосибирской области в декабре 2021 года
Фото Более тысячи человек с COVID-19 скончались в Новосибирской области в декабре 2021 года

Фото Густаво Зырянова

В декабре 2021 года в Новосибирской области скончались 1039 заболевших коронавирусом — почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщает Росстат.

За декабрь 2021 года в Новосибирской области зарегистрировали 1039 умерших с коронавирусом, сообщает Росстат. Для сравнения: в декабре 2020-го скончались 576 заболевших — почти вдвое меньше. Таким образом, рост составил 180,4 %.

В Федеральной службе госстатистики отметили, что ни у кого из заразившихся COVID-19 основной причиной смерти ни в прошлом году, ни в позапрошлом не являлся. Однако у отдельных пациентов оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений: у 12 человек в 2021 году и у 41 человека в 2020-м.

Всего в прошлом году в Новосибирской области по разным причинам скончались 4 425 граждан. В 2020-м — 4 439.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирск
Росстат
коронавирус
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