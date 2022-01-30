Что делать, если перестал читаться QR-код

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У части россиян перестали читаться ковид-сертификаты о вакцинации.

Россияне массово столкнулись с проблемой при проверке QR-кодов о вакцинации. Ковид-сертификаты с Госуслуг престали считываться.

Многие россияне пожаловались на проблемы с проверкой ковид-сертификатов, сохраненных или распечатанных через официальный портал Госуслуг. При проверке QR-коды о вакцинации или о перенесенном заболевании перестали считываться. При попытке отсканировать код люди получают уведомление, что сертификат не найден. Чаще всего это касается сертификатов, полученных больше трех месяцев назад. Проблемы со считыванием ковид-сертификатов возникли у жителей многих российских регионов.

Чтобы решить эту проблему, нужно зайти на официальный портал Госуслуг и снова сохранить QR-код на своем смартфоне либо распечатать документ. Такая ситуация сложилась из-за того, что формат новых QR-кодов отличается от тех, что выдавали ранее. 27 января на портале Госуслуг было проведено обновление. Теперь все ковид-сертификаты зарегистрированных пользователей находятся в разделе «Сведения об иммунизации от COVID-19».