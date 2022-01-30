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Китайский Новый год – 2022: когда наступает, как правильно встретить год Тигра

Фото Китайский Новый год – 2022: когда наступает, как правильно встретить год Тигра
Фото Китайский Новый год – 2022: когда наступает, как правильно встретить год Тигра

Фото pixabay.com

Год Тигра начнётся 1 февраля 2022 года по китайскому календарю. Разбираемся, почему Тигр водяной и какого он цвета. Как правильно одеться, встречая год Тигра, и какие блюда на новогоднем столе принесут удачу.

В лунном цикле китайского календаря 12 тотемных животных: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Западный григорианский календарь основан на солнце, китайцы же ориентируются по лунно-солнечному или связанному лунному календарю.

Год Тигра наступает раз в 12 лет. В китайском календаре каждый год не только имеет символ одного из животных, но и относится к одной из пяти стихий: вода (чёрный и синий цвет); металл (белый); древо (зелёный); огонь (красный); земля (оранжевый и жёлтый). Тигр-2022 будет водяным. Год Водяного Тигра наступает только раз в 60 лет.

Вода – символ изменений. Удача в 2022 году Тигра улыбнётся тем, кто смел, не боится перемен, любит узнавать новое и соблюдает правила года Чёрно-Голубого Водяного Тигра.

Фото Китайский Новый год – 2022: когда наступает, как правильно встретить год Тигра 2

Водяной Тигр – 2022 двухцветный: голубой и чёрный. Голубой цвет символу года даёт водная стихия. Но многие авторитетные астрологи Китая считают основным цветом предстоящего 2022 года – чёрный. Этот цвет отражает мужскую силу и волю Тигра к новым свершениям.

Перед Новым годом в Китае принято заранее выполнить все свои финансовые обязательства, чтобы не заходить в новый год с долгами. На чистый листок выписывают все проблемы, от которых хотелось бы избавиться. Этот листок положено сжечь в полночь на улице.

Фото Китайский Новый год – 2022: когда наступает, как правильно встретить год Тигра 3

Цвет одежды должен соответствовать оттенкам воды: от бирюзового и голубого до самых тёмных оттенков синего. Возможен и чёрный цвет. Однако категорически нельзя надевать красное, встречая Тигра.

На новогоднем столе должно быть много мяса: говядина, баранина, свинина.

Фото Китайский Новый год – 2022: когда наступает, как правильно встретить год Тигра 4

Готовить мясо лучше одним большим куском: пожарить стейки, а перед подачей на стол нарезать их на порционные куски. Нарезка из нескольких видов колбасы и ветчины обязательна. Но лучше обойтись без морепродуктов (мидии, креветки, кальмары, осьминоги). Тигр их почему-то недолюбливает.

Напомним, что год Тигра по китайскому календарю будет продолжаться до 31 января 2023 года, и каким знакам зодиака повезёт в этом году.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

Китай
Новый год
календарь
лунный календарь
знаки зодиака
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