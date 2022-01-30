Лыжные гонки и биатлон: главные спортивные трансляции на «Матч ТВ» 30 января

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Марафонская серия лыжных гонок Ski Classics и чемпионат по биатлону — во сколько смотреть главные спортивные трансляции из Европы на «Матч ТВ» 30 января, узнавайте на Сиб.фм.

В это воскресенье, 30 января, «Матч ТВ» порадует любителей лыжного спорта.

В 13:55 в эфире телеканала начнётся трансляция марафонской серии Ski Classics из Италии, а сразу после, в 16:05, можно будет увидеть смешанную эстафету по биатлону в рамках чемпионата Европы в Германии.

После небольшого перерыва «Матч ТВ» также покажет одиночную смешанную эстафету. Не пропустите это зрелищное соревнование в 19:05.

Ниже опубликована полная программа телеканала на 30 января.

05:00 Смешанные единоборства. One FC. Давид Кирия против Ситтичая Ситсонгпинонга. Джо Наттавут против Чингиза Аллазова. Трансляция из Сингапура

06:00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Португалии

07:00 Новости

07:05 Баскетбол. Евролига. Женщины. «УГМК» (Россия) — «Сексард» (Венгрия)

09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Леон Брито против Калеба Харриса. Алан Белчер против Бобо О'Бэннона. Трансляция из США. Прямая трансляция

10:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Леон Брито против Калеба Харриса. Алан Белчер против Бобо О'Бэннона. Трансляция из США. Прямая трансляция

12:30 Новости

12:35 Все на Матч! Прямая трансляция

13:20 Новости

13:25 Фиксики

13:45 Спорт Тоша

13:55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 70 км. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

16:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

18:15 На лыжи с Еленой Вяльбе

18:35 Все на Матч! Прямая трансляция

19:00 Новости

19:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Германии. Прямая трансляция

20:45 Али

21:55 Новости

22:00 Али

00:05 Все на Матч! Прямая трансляция

00:55 Новости

01:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» — «Лос-Анджелес Кингз». Прямая трансляция

03:35 Все на Матч! Прямая трансляция

04:00 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. «Ланс» — «Монако». Прямая трансляция