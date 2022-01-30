«Наташа, спасибо за всё»: Сумишевский обратился к умершей жене спустя год после трагического ДТП под Красноярском

Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Певец Ярослав Сумишевский в годовщину аварии, в результате которой погибла его супруга Наталья, опубликовал в Instagram трогательный пост. Артист обратился к жене и признался, что ему до сих порт тяжело и больно переживать её утрату.

29 января 2021 года певец Ярослав Сумишевский попал в страшное ДТП. Оно произошло на 70-м километре автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое в Красноярском крае, когда артист ехал на концерт в посёлок Солгон.

Легковой автомобиль, в котором находился исполнитель, лоб в лоб столкнулся с автоцистерной. В результате Сумишевский получил сотрясение мозга, а его супруга Наталья, которая также была в машине, впала в кому.

Через несколько дней, 6 февраля, стало известно, что она скончалась. Певец тяжело воспринял потерю любимой женщины.

В годовщину со дня ДТП Сумишевский опубликовал в Instagram трогательный пост с фотографией супруги.

«Я не представлял, что может быть так тяжело и больно и, конечно, не представлял, что это может произойти со мной. <...> Наташа, спасибо, что ты была со мной, спасибо за всё, что ты для меня сделала, спасибо за сына», — написал артист в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ярослав Сумишевский (@yaroslav_sumishevskiy)

Напомним, что после смерти супруги Сумишевский не стал отменять концерты в Новосибирске и Москве. Певец заявил, что Наталья не одобрила бы такое решение, поэтому он выйдет на сцену ради неё.