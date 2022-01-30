Новосибирский ученый Седых спрогнозировал по 5 тысяч заражений «омикроном» в сутки

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Ученый из Новосибирска Сергей Седых рассказал, как будет развиваться волна «омикрона» в регионе.

В Новосибирске в волну «омикрона» госпитализируют до 50 % зараженных коронавирусом. Об этом СМИ заявил новосибирский ученый Сергей Седых.

«Мы точно знаем, что омикрон-штамм – это самая безопасная разновидность COVID. Мы точно знаем, он появился в Новосибирске и 88 % заболевших – это «омикрон». Мы видим, как развиваются события в Москве и в других регионах. Прирост «омикрона» над предыдущими волнами кратный – в 10 раз и около того», – заявил Сергей Седых.

В пятницу, 28 января, в Новосибирской области госпитализировали 50,5 % от числа заболевших за сутки – 246 человек. Ученый Седых прокомментировал статистку заражений и госпитализаций в регионе.

Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в регионе увеличилась нагрузка на поликлиники и колл-центры. В понедельник, 24 января, специалисты приняли вдвое больше звонков, чем в предыдущие волны COVID. Каждый день к врачам обращаются десятки тысяч человек с симптомами ОРВИ. При этом в Новосибирской области выявляют не так много случаев «омикрона», как в других регионах, а вот госпитализируют пациентов гораздо чаще. Сергей Седых отметил, что это выглядит странно.

«В волну «омикрона» в регионе должны выявлять не менее 5 000 случаев заболевания при 246 госпитализированных за сутки пациентов. Однако выявляют примерно в 10 раз меньше», – подытожил Седых в беседе с BFM-Новосибирск.