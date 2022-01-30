Притягивает бедность, как магнит: нумерологи раскрыли страшную правду шести двоек в дате 22 февраля 2022 года

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В 2022 году будет сразу две необычные даты 2 и 22 февраля. Нумерологи считают, что такие даты могут понести за собой негативные последствия. Какую опасность таят в себе шесть двоек – разбирался Сиб.фм.

2 февраля выпадет на среду. Луна в эту дату будет в Водолее. Правящая планета знака — Уран. Влияние планеты, как предупреждают специалисты, может побудить людей к протесту против существующего положения вещей. Люди начнут сопротивляться тому, что их не устраивает в личной жизни. Например, могут решить уволиться с ненавистной работы или порвать отношения с человеком, общение с которым заставляет расстраиваться и переживать. Считается, что этот день будет благоприятным для расставания с вредными привычками и введения нового режима.

В эту дату велика вероятность семейных конфликтов и скандалов между влюбленными. Также этот день несет в себе финансовые риски из-за того, что в людях может проснуться жадность и корысть. Некоторые предпочтут мгновенную выгоду, вместо того, чтобы получить нечто большее или вообще из-за желания сорвать куш, потеряют свои вложения.

Кроме того, 2 февраля 2022 года не стоит брать деньги в долг, в том числе в виде банковских займов. Велика вероятность, что отдавать их будет сложно.

Нумерологи также считают день пяти двоек не самым благоприятным. Суммирование всех чисел в дате 2.2.2022 до однозначного числа приводит к "единице". "Единица" — символ храбрости, лидерства, решительности. Это положительные качества, но в этот день они могут сыграть злую шутку с теми, кто их проявляет.

По другой интерпретации сумма всех двоек в дате 2.2.2022 равняется десяти. В этой цифре единица символизирует старт, начало, а ноль в некоторых случаях расшифровывается как конец, смерть. "Десятка" хоть и считается счастливым числом, которое сулит удачу и везенье, но все же в этот день стоит остерегаться проявления эгоизма и злости.

Амбиции в эту дату могут привести к неприятностям, как финансового характера, так и личного. Злость и агрессия в этот день могут достичь высокой степени, даже если кажется, что для таких эмоций нет поводов. Так что, в эту дату крайне важно держать себя в руках.

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