«Прощай, Афоня…»: скончался Леонид Куравлев - пять лучших фильмов с любимым актером

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Скончался Леонид Куравлёв. Народному артисту РСФСР было 85 лет.26 января Леонида Вячеславовича выписали из Коммунарки после курса лечения от пневмонии и перевели в хоспис. Редакция Сиб.фм скорбит об уходе одного из величайших советских актеров и вспоминает его лучшие фильмы, в которых он навсегда останется живым.

«Золотой теленок»

В экранизации знаменитого «Золотого теленка» Ильфа и Петрова от 1968 года Леонид Куравлев исполняет роль ШурыБалаганова, злополучного сына лейтенанта Шмидта и верного помощник Остапа Бендера. Куравлев очень часто опаздывал на съемки, так как параллельно снимался в кинофильме «Вий». Трогательный, наивный, так и не повзрослевший безобидный воришка и мошенник очаровал зрителей ничуть не меньше, чем великолепный Бендер в исполнении Сергея Юрского. Его попытки обмануть или обвести вокруг пальца безобидны и беззлобны, и он по-детски открыто радуется коротким минутам счастья – сытному обеду во время автопробега,обедам с кефиром в конторе «Рога и копыта», последнему ужину с Бендером. «Шура, сколько вам нужно для счастья? Сто рублей», «Я машинально, Остап Ибрагимович, я машинально» — его цитаты помнит каждый из нас.

«Иван Васильевич меняет профессию»

В комедии по произведению Михаила Булгакова Леонид Куравлев играет еще одного обаятельного преступника – вора и авантюриста Жоржа Милославского. Кинокритики считают, что большая слава пришла к актеру именно после этой картины. Хотя изначально режиссер Леонид Гайдай хотел снимать в этой роли Андрея Миронова. Но Миронов и Юрий Яковлев все время ссорились на съемочной площадке и не давали работать другим. В результате на роль Жоржа выбрали Куравлева. Миславский не гнушается украсть дорогой медальон у немецкого посла, но при этом требует не отдавать Кемскую волость, заботясь о целостности государства. Цитаты обаятельного самозванца известны каждому: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!»; «Моя фамилия слишком известная, чтобы я ее называл»; «Сесть я всегда успею»; «А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету и цветы не растут». В 2020 году Сбербанк презентовал предновогоднюю рекламу, лицом которой стал Милославский. В банке утверждают, что именно он первым бренд-амбассадором банка, поскольку ему принадлежала еще одна знаменитая фраза «Храните деньги в сберегательной кассе».

«Афоня»

Еще одна культовая роль Леонида Куравлева –улыбчивый и оптимистичный гуляка и забулдыга, сантехник Афоня (Афанасия Борщев) из одноименного фильма, вышедшего на экраны в 1975 году. Удивительное дело: Афоня хамит, обманывает, берет взятки у жильцов, забывает писать воспитавшей его тетке, но мы не можем устоять перед его простым и понятным обаянием. Ему тесно и скучно в рамках обычной советской жизни – от получки до получки, от понедельника до пятницы, он умудряется найти себе развлечение на каждом шагу: «И как ты, Афоня, все успеваешь: и в фонтане купаться, и на танцах драться?» За его развязностью и веселым нравом скрывается очень одинокий человек, который не может найти себя. Он удивительным образом не зависит от общественного мнения, и только те, кто искренне любит его, может увидеть его лучшие стороны: «Главное глазами не увидеть, по настоящему зорко только сердце».Скульптура героя Л. Куравлёва — слесаря Афони из одноимённого кинофильма — была установлена в 2010 году в Ярославле.

«Место встречи изменить нельзя»

Вор-чердачник, профессиональный «катала» Копченый (Валентин Бисяев), с которым Жеглов играет знаменитую партию в биллиард в культовой московской биллиардной в Парке Горького, — может и не самая масштабная роль Леонида Куравлева, но зрители ее не пропустили. Опасный, но трусоватый, хамоватый и напористый, хитрый и наглый–удивительно органичный образ! На съемках этой сцены случился казус — оказалось, что ни Высоцкий, ни Куравлёв в бильярд играть не умеют. А им предстояло сыграть партию, причем, до выигрыша Жеглова. Тогда в Одессе нашли мастера спорта по бильярду, который приехал на съемки и сыграл один всю партию. Актёры только били по шарам, а за кадром мастер загонял их в лузу.

«Ищите женщину»

Один из немногих позитивных образов, которые сыграл Куравлев – инспектор-недотепа Валери Гранден, по прозвищу "Железный лоб". Все время простуженный, жалующийся на свою непростую жизнь, недовольный окружающими и особенно свое старой знакомой – Алисой, которая слишком активно помогает ему раскрыть преступление, но при этом трогательный, стеснительный, глубоко одинокий. Как и в прочих своих работах, Куравлев с первых же кадров становился «своим парнем», которому зрители сопереживали и симпатизировали в любых ситуациях.

Всего в фильмографии Леонида Куравлева более 200 работ только в кино. Мы помним его роли в таких знаменитых фильмах, как «ТАСС уполномочен заявить», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Демидовы», «Трест, который лопнул», «Миргород и его обитатели», «Змеелов» «Искренне Ваш...». Он также был известен как театральный актер, артист озвучивания и общественный деятель.В 90-е годы хотя актер и продолжал сниматься, но по его словам, работа перестала приносить ему удовольствие, он болезненно переживал изменения в стране, не мог принять новую стилистику в кинематографе и театре. Леонид Вячеславович также снимался довольно часто, но, по собственному признанию, особого удовольствия от той работы не получил. После смерти супруги в 2012 году он вел практически затворнический образ жизни и почти нигде не появлялся.