Ритуальщики в Омске предложили драпировать могилы на похоронах для торжественности

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Омская ритуальная служба «Наследие» предлагает заказчиками драпировать могилы на время похорон. Ткань не только придаст траурной церемонии торжественности, но и предотвратит выпадение земли, отмечается в описании услуги.

Ритуальная служба «Наследие» в Омске расширила перечень услуг, теперь клиент может заказать драпировку могилы на время похорон.

«Могила накрывается специальной тканью красного или чёрного цвета, которая предотвращает выпадение земли и придаёт церемонии торжественный вид», — говорится в описании услуги в группе СРО «Наследие» в соцсети «ВКонтакте».

Перейдя по ссылке, можно посмотреть, как примерно будет выглядеть задрапированная могила.

Напомним, ранее в январе омские ритуальщики предложили рассеивать прах усопших после кремации запуском «прощального салюта». До этого, в преддверии Нового года, в «Наследии» придумали поздравлять усопших через письмо Мёртвому Морозу (Dead Morose).