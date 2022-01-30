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Составлен топ самых популярных локаций для фото в Новосибирске

Фото Составлен топ самых популярных локаций для фото в Новосибирске
Фото Составлен топ самых популярных локаций для фото в Новосибирске

Фото: скриншоты с сайта vc.ru

Предприниматель Даниил Охлопков после успеха рейтинга самых популярных мест для фото в Москве составил списки топовых фото-локаций в других российских городах-миллионниках, в том числе в Новосибирске. Сиб.фм предлагает взглянуть на топ-20.

Торговый центр «Галерея» оказался на первом месте рейтинга 20 самых популярных мест для фото в Новосибирске, обогнав знаменитый НОВАТ.

Расположенный в сердце города театр оперы и балета стал вторым, а замкнул топ-3 ещё один ТЦ — «Аура».

Составил рейтинг самых востребованных фото-локаций предприниматель Даниил Охлопков. Места ранжированы на основании анализа данных Instagram. Как выглядит полный список, можно увидеть в таблице ниже.

Фото Составлен топ самых популярных локаций для фото в Новосибирске 2

Напомним, что изначально Охлопков составил топ локаций для фото в Москве. Список начал пользоваться большой популярностью, и предприниматель решил составить индивидуальный для каждого российского миллионника.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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фото
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