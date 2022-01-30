«Телохранитель киллера», «Мальчишник» и «Отряд самоубийц»: что смотреть по ТВ 30 января

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В это воскресенье, 30 января, по ТВ покажут «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом, «Мальчишник: Часть III» с Брэдли Купером, Эдом Хелмсом и Заком Галифианакисом, а также «Отряд самоубийц» с Марго Робби, Уиллом Смитом и Джаредом Лето. Сиб.фм публикует программу на день, чтобы вы не пропустили всё самое интересное.

Первый канал

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 Страна советов. Забытые вожди

17:15 Две звезды. Отцы и дети

19:00 Дело Романовых. Следствием установлено...

21:00 Время

22:00 Хрустальный

СТС

11:25 Как стать принцессой

13:50 Дневники принцессы-2: Как стать королевой

16:05 Красотка

18:40 Суперсемейка 2

21:00 Форсаж: Хоббс и Шоу

23:40 Мальчишник: Часть III

Пятница!

11:00 Орёл и решка. Неизданное (1-я серия)

12:10 Кредо убийцы

14:10 Телохранитель киллера

16:30-23:00 На ножах

23:40 Секретный миллионер (Вячеслав Шарк)

НТВ

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

14:00 НашПотребНадзор

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня. Прямая трансляция

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:10 Звёзды сошлись

21:40 Основано на реальных событиях

ТНТ

11:15 Битва экстрасенсов (Спецвыпуск 1-й)

12:50-15:25 Ольга (15-19 серии)

16:00 Отряд самоубийц

18:50 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

21:00-22:00 Comedy Club

23:00 Talk (24-я серия)

00:00 Беспринципные (7-я серия)