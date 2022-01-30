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«Телохранитель киллера», «Мальчишник» и «Отряд самоубийц»: что смотреть по ТВ 30 января

Фото «Телохранитель киллера», «Мальчишник» и «Отряд самоубийц»: что смотреть по ТВ 30 января
Фото «Телохранитель киллера», «Мальчишник» и «Отряд самоубийц»: что смотреть по ТВ 30 января

Фото pixabay.com

В это воскресенье, 30 января, по ТВ покажут «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом, «Мальчишник: Часть III» с Брэдли Купером, Эдом Хелмсом и Заком Галифианакисом, а также «Отряд самоубийц» с Марго Робби, Уиллом Смитом и Джаредом Лето. Сиб.фм публикует программу на день, чтобы вы не пропустили всё самое интересное.

Первый канал
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 Страна советов. Забытые вожди
17:15 Две звезды. Отцы и дети
19:00 Дело Романовых. Следствием установлено...
21:00 Время
22:00 Хрустальный
СТС
11:25 Как стать принцессой
13:50 Дневники принцессы-2: Как стать королевой
16:05 Красотка
18:40 Суперсемейка 2
21:00 Форсаж: Хоббс и Шоу
23:40 Мальчишник: Часть III
Пятница!
11:00 Орёл и решка. Неизданное (1-я серия)
12:10 Кредо убийцы
14:10 Телохранитель киллера
16:30-23:00 На ножах
23:40 Секретный миллионер (Вячеслав Шарк)
НТВ
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
14:00 НашПотребНадзор
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня. Прямая трансляция
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:10 Звёзды сошлись
21:40 Основано на реальных событиях
ТНТ
11:15 Битва экстрасенсов (Спецвыпуск 1-й)
12:50-15:25 Ольга (15-19 серии)
16:00 Отряд самоубийц
18:50 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
21:00-22:00 Comedy Club
23:00 Talk (24-я серия)
00:00 Беспринципные (7-я серия)

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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