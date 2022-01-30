Умер российский актер Леонид Куравлев

Pixabay.com

В Москве на 86-м году жизни скончался известный российский актер Леонид Куравлев.

В возрасте 85 лет из жизни ушел народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Об этом СМИ рассказал его сын Василий Куравлев.

В Москве умер известный советский и российский актер Леонид Куравлев. 85-летний артист ранее находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких, затем его перевели в другую медицинскую организацию для реабилитации. Наличие коронавируса у актера врачи не подтвердили.

Куравлев родился в рабочей московской семье в 1936 году. В 1955 году он поступил во ВГИК, к концу учебы уже дебютировал в кино и считался одним из лучших студентов курса. Широкую известность у граждан СССР Куравлев обрел после главной роли в фильме «Живет такой парень». Одним из самых известных персонажей актера стал сантехник Афанасий Борщов в фильме «Афоня», который стал лидером проката в 1975 году.

Зрителям запомнились роли Куравлева в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная» и других. Сниматься актер продолжал вплоть до 2015 года, сообщает РИА Новости.