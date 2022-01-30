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В Новосибирск 1 февраля придет потепление до -6 градусов

Фото В Новосибирск 1 февраля придет потепление до -6 градусов
Фото В Новосибирск 1 февраля придет потепление до -6 градусов

Сиб.фм

Февраль в Новосибирске начнется с потепления.

Синоптики рассказали об осадках и температуре воздуха в Новосибирске в начале февраля. Погода в регионе до конца следующей недели ожидается пасмурной и теплой.

На предстоящей неделе в Новосибирске ожидается потепление. При этом погода останется пасмурной и снежной. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали, что во вторник, 1 февраля, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах -6...-11 °С, ночная в пределах -13...-18 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», самым холодным днем станет пятница, 4 февраля. Температура воздуха опустится до -9 °С. К воскресенью температурный фон повысится до -3 °С. В течение недели в городе будет облачно, вероятны осадки в виде снега.

«Гисметео» дает жителям Новосибирска похожий прогноз погоды на первую неделю февраля. Значительных перепадов температуры воздуха не ожидается. Минимальная температура в пределах -8 °С, максимальная -4 °С.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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