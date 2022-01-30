В Новосибирске ищут хозяев замерзшей насмерть собаки, привязанной к столбу

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В Новосибирске ищут хозяев замерзшей насмерть собаки. Неизвестные привязали пса к столбу.

Жители Новосибирска заметили замерзшую насмерть собаку, привязанную к столбу. Зоозащитники предполагают, что убить собаку могли ее хозяева и просят помочь в поиске владельцев пса.

Новосибирцы обнаружили мертвую собаку, привязанную к столбу в районе жилмассива «Восточный». Местные жители опубликовали фотографию трупа собаки в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» и попросили пользователей помочь в поисках хозяев пса. По словам зоозащитников, насмерть замерз стаффордширский терьер или питбуль белого окраса с черными пятнами.

«Умирала собака с надеждой в глазах... Что вернутся и отвяжут... Люди, что же вы делаете? Как вы живете потом, детей своих кормите с этих рук окровавленных и бесчеловечных», – написала жительница Новосибирска, нашедшая труп собаки.

Женщина попросила новосибирцев помочь найти хозяев погибшего пса, которые, вероятно, могли привязать его к столбу.