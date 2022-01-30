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В Новосибирске несколько поликлиник остались без туберкулина для проведения реакции Манту

Фото В Новосибирске несколько поликлиник остались без туберкулина для проведения реакции Манту
Фото В Новосибирске несколько поликлиник остались без туберкулина для проведения реакции Манту

Фото pixabay.com

Жители Новосибирска рассказали о нехватке туберкулина в поликлиниках. Из-за дефицита препарата медики не могут провести детям реакцию Манту.

В ряде поликлиник Новосибирска закончился препарат туберкулин, который используется для проведения реакции Манту.

По словам родителей, чьи дети остались без укола, препарата нет в поликлинике № 27 на Кубовой, 106 и в поликлинике № 2 на Лазурной, 20/1.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что занимаются закупкой.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в городских аптеках закончился «Релпакс» для лечения мигрени. Как объяснил один из фармацевтов, это произошло из-за перерегистрации препарата.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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