В Новосибирске несколько поликлиник остались без туберкулина для проведения реакции Манту

Фото pixabay.com
Жители Новосибирска рассказали о нехватке туберкулина в поликлиниках. Из-за дефицита препарата медики не могут провести детям реакцию Манту.
В ряде поликлиник Новосибирска закончился препарат туберкулин, который используется для проведения реакции Манту.
По словам родителей, чьи дети остались без укола, препарата нет в поликлинике № 27 на Кубовой, 106 и в поликлинике № 2 на Лазурной, 20/1.
В министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что занимаются закупкой.
Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в городских аптеках закончился «Релпакс» для лечения мигрени. Как объяснил один из фармацевтов, это произошло из-за перерегистрации препарата.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают