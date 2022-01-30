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В Новосибирске перед МЧМ-2023 по хоккею снесут сотни незаконных киосков

Фото В Новосибирске перед МЧМ-2023 по хоккею снесут сотни незаконных киосков
Фото В Новосибирске перед МЧМ-2023 по хоккею снесут сотни незаконных киосков

Pixabay.com

В Новосибирске перед МЧМ по хоккею 2023 года снесут почти 400 нелегальных киосков.

Власти Новосибирска снесут 393 незаконных киоска перед МЧМ по хоккею 2023 года. На снос торговых точек мэрия потратит порядка 12 миллионов рублей из городского бюджета.

В 2022 году власти Новосибирска снесут несколько сотен незаконных киосков в черте города перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею 2023 года, который начнется уже в конце декабря текущего года. На снос нелегальных нестационарных торговых объектов из городского бюджета выделят около 12 миллионов рублей.

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства администрации Новосибирска отметили в беседе с РБК-Новосибирск, что владельцы ларьков могут снести их самостоятельно. При этом процесс размещения незаконных киосков довольно сложно прогнозировать, так как во многом он зависит от востребованности товаров и услуг в отдельных районах города, сезона и праздников.

Перед МЧМ-2023 мэрия Новосибирска перераспределит нестационарные объекты торговли на площади Калинина, Вокзальной магистрали и проспекте Карла Маркса. В прошлом году в Новосибирске снесли 459 самовольных построек, в том числе торговых точек.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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