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общество

В Новосибирске приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID

Фото В Новосибирске приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID
Фото В Новосибирске приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за коронавируса.

Власти Новосибирской области приостановили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи на территории региона из-за коронавируса. Об этом СМИ сообщили в региональном Минздраве.

«В понедельник в Новосибирской области впервые за два месяца зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Губернатор региона Андрей Травников заявил, что область стоит на пороге пятой волны COVID», – пишут медиа.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе приостановили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи населению.

Сейчас в Новосибирской области коронавирус подтверждается более чем у 250 человек ежедневно. С 12 октября в регионе действует обязательная иммунизация сотрудников магазинов, салонов красоты, фитнес-центров, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат новосибирцы, занятые в сфере культуры и спорта. С 10 ноября прививаться обязали курьеров и сотрудников отелей.

В регионе действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий, общепита и салонов красоты, передает ТАСС.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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