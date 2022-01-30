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В Новосибирске продаётся квартира за 770 тысяч рублей

Фото В Новосибирске продаётся квартира за 770 тысяч рублей
Фото В Новосибирске продаётся квартира за 770 тысяч рублей

Фото: N1.ru («Этажи»)

В Первомайском районе Новосибирска можно приобрести жильё за 770 тысяч рублей. Что оно из себя представляет, смотрите в материале Сиб.фм.

Цены на квартиры в новостройках в Новосибирске с каждым месяцем растут, вслед за ними дорожает и вторичное жильё. Однако на сайте агентства недвижимости N1 нашлось объявление с привлекательной стоимостью — 770 тысяч рублей.

Продаётся жильё дешевле миллиона в Первомайском районе. Речь идёт о комнате в общежитии, расположенном неподалёку от Новосибирского электромеханического колледжа.

Площадь помещения на Первомайской улице составляет 13 кв. метров, отделка минимальная. По словам продавца, в комнату проведена вода, но при этом санузла нет. Увидеть интерьер можно на фото ниже.

Фото В Новосибирске продаётся квартира за 770 тысяч рублей 2

Напомним, что в Первомайском районе также зафиксированы самые доступные цены на новое жильё.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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