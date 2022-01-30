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В Новосибирске резидент бизнес-инкубатора «Баумех» выпустит партию техники для уборки улиц

Фото В Новосибирске резидент бизнес-инкубатора «Баумех» выпустит партию техники для уборки улиц
Фото В Новосибирске резидент бизнес-инкубатора «Баумех» выпустит партию техники для уборки улиц

Фото с сайта baumech.ru

Резидент муниципального бизнес-инкубатора новосибирская компания «Баумех» в 2022 году планирует выпустить 10 мини-погрузчиков для уборки городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Компания «Баумех» (Baumech), которая является резидентом одного из бизнес-инкубаторов в Новосибирске, в 2022 году планирует выпустить партию техники для уборки городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идёт о 10 мини-погрузчиках, стоимость каждого из которых составляет 960 тысяч рублей. Отмечается, что одна такая машина заменяет труд 10 человек. Ещё одно её преимущество в том, что она может работать в стеснённых условиях — на тротуарах и узких участках.

Фото В Новосибирске резидент бизнес-инкубатора «Баумех» выпустит партию техники для уборки улиц 2

Напомним, в прошлом году за счёт средств городского бюджета для МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» уже закупали технику местного производителя, но в количестве всего трёх единиц.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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