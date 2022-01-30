В Новосибирске умер заслуженный архитектор РФ Герман Тюленин

Фото: Facebook Игоря Поповского

Бывший главный архитектор Новосибирска, заслуженный архитектор России Герман Тюленин скончался в возрасте 97 лет.

В Новосибирске не стало архитектора Германа Тюленина, бывшего главного архитектора города (1987-997). Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега Игорь Поповский.

Церемония прощания состоится 1 февраля в Заельцовском районе по адресу Кропоткина, 112. Начало в 14:00.

Тюленин стал автором ряда известных проектов, среди которых бассейн «Нептун» в Новосибирске и санаторий «Алтай» в Белокурихе, и получил звание заслуженного архитектора России.

Напомним, ранее в возрасте 71 года в Новосибирске скончался другой легендарный архитектор — основатель НГУАДИ Геннадий Пустоветов. Его не стало 18 октября 2021 года.