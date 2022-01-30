Житель Кузбасса напал на мужчину возле бара в Новосибирске

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В Новосибирске житель Кемеровской области избил мужчину возле бара.

В Новосибирске неизвестный напал на мужчину возле бара на Ленина и избил его. Личность нападавшего удалось установить, сообщила пресс-служба полицейского главка.

Инцидент произошел на улице Ленина в центре Новосибирска 22 января. Неизвестный напал на 37-летнего новосибирца возле бара и избил его. В результате нападения мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Новосибирские полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 33-летний житель города Междуреченска Кемеровской области. Сейчас в отношении задержанного в полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, между посетителями бара произошел конфликт, в результате которого житель Кузбасса нанес пострадавшему телесные повреждения.