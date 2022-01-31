Аналитики объяснили, как изменятся цены на недвижимость в Новосибирске в 2022 году

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Эксперты дали прогноз по ценам на недвижимость в Новосибирске в 2022 году.

Эксперты в сфере недвижимости рассказали, как изменятся цены на жилье в Новосибирске в 2022 году. Об этом сообщили СМИ.

В 2021 году новосибирский рынок недвижимости вернулся к показателям 2016 года. Аналитик Сергей Николаев объяснил, что с 2014 по 2016 гг. в Новосибирске строилось большое количество жилья, а в 2017 и 2018 гг. развитие регионального рынка недвижимости замедлилось. Несмотря на то, что цены оставались прежними, у покупателей был огромный выбор. К 2021 году количество предложений заметно превысило покупательский спрос.

Директор ООО «Метр» Эдуард Ляхов рассказал, что по многим показателям Новосибирск является лидером на рынке недвижимости в России, передает РБК-Новосибирск. Однако вскоре эксперты ожидают изменения.

По прогнозам аналитиков, в 2022 году рост цен на жилье в Новосибирске замедлится в 3-4 раза. Не исключено, что цены вообще не будут расти. Кроме того, давление на рынок окажут инвестиционные квартиры. При этом ожидать снижения цен не стоит, так как застройщики будут до последнего ждать, когда изменится ситуация, а не снижать цены.