Андрей Травников: система МФЦ должна оставаться комфортной для граждан

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В Новосибирской области вводятся новые стандарты обслуживания заявителей, повышающие скорость, качество и комфортность получения оказываемых услуг. Робот Николай «освоит» новые навыки, появится новый институт – уполномоченного по правам заявителей. Министр экономического развития Лев Решетников представил пятилетнюю программу развития МФЦ на оперативном совещании в правительстве региона.

Губернатор Андрей Травников заявил, что система МФЦ была создана по инициативе президента Владимира Путин в рамках «майских указов» 2012 года. Её удобный формат помогает экономить массу времени, но нагрузка на МФЦ растёт с каждым годом, множатся услуги, которые передаются в систему. По этой причине необходимо предпринять дополнительные усилия, чтобы МФЦ по-прежнему оставался комфортным для граждан.

Сегодня на базе МФЦ организовано предоставление 333 государственных, региональных, муниципальных услуг. За 2021 год в МФЦ обратились 3,3 миллиона получателей услуг. Это на 800 тысяч больше, чем годом ранее. Постоянно появляются новые задачи, так, с 16 ноября 2021 года на базе филиалов МФЦ предоставляются услуги по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаниях к вакцинации. В общем было выдано 62,3 тысячи сертификатов о вакцинации. С октября 2021 года в трёх филиалах МФЦ (Новосибирск «Зыряновский»; Бердск и Искитим) был запущен программно-технический комплекс «Криптобиокабина» – цифровое решение для оформления биометрического заграничного паспорта сроком на десять лет без помощи профильного сотрудника МВД.

По данным Льва Решетникова, программа дальнейшего развития системы МФЦ была разработана на ближайшие пять лет. Задачи по развитию сети решаются системно и планомерно. Самая главная из них – формирование стабильного кадрового состава с высоким уровнем компетенций.

К основным направлениям развития программы можно отнести: формирование единого фронт-офиса и центров защиты заявителей; обновление материально-технической базы; внедрение единого для всех субъектов РФ фирменного стиля; реализация проектов по цифровизации и новые подходы и стандарты в обслуживании. Кроме того, будет увеличено время работы филиала МФЦ Новосибирск «Зыряновский» – одного из самых востребованных и посещаемых в регионе. Он будет работать в новом режиме – с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, что позволит увеличить его пропускную способность.

К 2025 году в регионе должно завершиться формирование центра защиты прав на базе МФЦ: центры будут регулировать споры при получении услуг, вести работу по претензиям в отношении ведомств, взаимодействовать с прокуратурой, судебными и контрольно-надзорными органами, также будет создан институт уполномоченного по правам заявителей.

В течение 2021 года была продолжена работа по улучшению уровня комфорта для населения при получении услуг в многофункциональных центрах. Во втором полугодии филиалы МФЦ Каргатского и Коченёвского районов перемещены в новые здания. В помещениях филиалов залы ожидания оснащены современным оборудованием, созданы все условия для посещения МФЦ гражданами с ограниченными возможностями (оборудован пандус, расширена входная группа, открыта санитарная комната). В помещениях филиала МФЦ города Обь проведены ремонтные работы. В 2022 году будет отремонтирован филиал МФЦ Татарского района и в филиале Новосибирска «Площадь Труда»; в 2023 году – Карасукский и Купинский филиал; в 2024 – филиалы МФЦ в Мошковском и Чановском районах, в 2025 – в Купинском, Маслянинском и Барабинском.

Одной из задач по цифровизации на 2022 год станет совершенствование системы голосового обслуживания в контакт-центре. Сегодня голосовой помощник «Николай» консультирует жителей региона по 31 направлению. В этом году он приобретёт дополнительные навыки – предварительная запись, идентификация заявителя и расширения круга тем, по которым робот может вести консультацию. Одно из нововведений, ожидающих пользователей, – отображение графика загруженности филиалов МФЦ в реальном времени в приложении 2ГИС.

Для справки: в 2021 году на территории региона работают 42 стационарных филиала МФЦ по предоставлению государственных, муниципальных и иных услуг, 8 мобильных офисов, 52 территориальных обособленных структурных подразделения. Также организована работа 16 специализированных окон «МФЦ для бизнеса» с предоставлением услуг для малого и среднего предпринимательства.