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общество

Детская заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области выросла на 83 %

Фото Детская заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области выросла на 83 %
Фото Детская заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области выросла на 83 %

Фото Густаво Зырянова

За прошедшую неделю, с 24 по 30 января, заболеваемость коронавирусом среди детей в Новосибирской области выросла на 83 %, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Коронавирус в Новосибирской области стали чаще обнаруживать у детей. За неделю, с 24 по 30 января, рост заболеваемости среди детского населения составил 83 %, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«Взрослые прирастают всего лишь на 63 процента», — уточнил он на оперативном совещании с губернатором 31 января.

В связи с этим частичный перевод школьников на дистант благоприятно скажется на эпидобстановке, отметил Щербатов.

Также главный санитарный врач добавил, что за прошедшую неделю в области зарегистрировали более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом — на 1 306 больше, чем за предыдущие семь дней. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,38, среднесуточный показатель темпа прироста заболеваемости увеличился почти вдвое, до 42.

Роспотребнадзор подготовил дополнительные предложения по усилению противоэпидемических мер и направил их на рассмотрение губернатору.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Роспотребнадзор
ОРВИ
коронавирус
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