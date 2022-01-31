Эксперт Колганов спрогнозировал падение рынка жилья из-за дорогой ипотеки

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Рынок жилой недвижимости в 2022-м может сократиться на фоне растущих ставок по ипотеке, так как не все граждане позволят себе взять «дорогой» кредит под вероятные 12%, рассказал NEWS.ru экономист Андрей Колганов. Так он прокомментировал публикацию «Известий» о том, что ежемесячная плата по ипотеке за полгода может вырасти на 21%. На ситуацию, в частности, повлияет рост цен на жильё на 5% и повышение средних ипотечных ставок. "Переход на эксроу-счета замедлит динамику, и заработают только фундаментальные факторы роста цен: себестоимость строительства, цены на ипотеку и т. д. То, что ипотека дорожает, скорее окажет замедляющее влияние на стоимость [жилой недвижимости], так как уменьшится спрос — не все смогут брать кредиты по возросшим ставкам. Это сократит рынок жилья, и предпосылки для роста цен будут отсутствовать", — подчеркнул Колганов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, некоторый рост цен возможен из-за того, что по-прежнему отмечаются такие факторы, как некоторые замедления ввода нового жилья в предшествующий период.

"Возможно, отложенный спрос существует, но я не думаю, что будет сильный рост цен в 2022-м", — подчеркнул Колганов.

По информации «Известий», эксперты предположили, что переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а общая стоимость покупки — на 19%. Улучшить ситуацию можно, пролонгировав программу льготной ипотеки после 1 июля или расширив адресные программы с господдержкой.

По словам специалистов, за 2022 год новостройки могут стать дороже на 15%, в том числе ввиду подорожания стройматериалов, нехватки рабочей силы и общей инфляции. В случае эскалации геополитической напряжённости ставки по ипотеке могут превысить 13%.

При оптимистичном прогнозе подорожания жилья на 5% за первое полугодие и росте средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платёж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%, подсчитала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По её словам, проблему доступности жилья можно решить за счёт расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в полтора-два раза ниже, чем в квартирах.