Китайский гороскоп на 2022 год – каким знакам год Тигра принесёт любовь, а каким богатство

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Астролог Екатерина Максимовская рассказала о том, каким знакам зодиака год Водяного Тигра принесёт удачу и деньги. По её мнению, звёзды в этом году улыбнутся водным знакам – это Раки, Скорпионы и Рыбы. Однако другие знаки тоже не останутся без приятных сюрпризов.

Крыса

Тигру нравится этот знак, так как он внешне кажется спокойным, но при этом наполнен решительностью и даже агрессией. В этом году крыс ожидает точный успех. Вы сможете достигнуть серьезного продвижения по службе или улучшения своего статуса на работе.

Бык

Этот знак достаточно молчалив, терпелив и спокоен. Также быки считаются очень надежными, поэтому многие выбирают их в деловые партнеры. В 2022 году новые знакомства помогут вам начать серьезный рост в сфере материальных доходов.

Тигр

Начало года обещает быть активным и продуктивным для личных достижений в любых сферах. Кроме того, тигры смогут познать себя с такой стороны, о которой раньше и не подозревали. Такие открытия принесут много пользы.

Кролик

Осторожность и рассудительность – это главные черты кролика, которые помогут ему в достижении поставленных целей. Удача улыбнется и в финансовых, и в личных делах. А еще в новом году повезет в приобретении новых знаний, которые в будущем очень пригодятся.

Дракон

Этот знак не любит следовать за другими, что делает их похожими на Тигра. Добиться успеха помогут только энергичные действия, а в некоторых случаях – даже открытая борьба с конкурентами. Впрочем, некоторые их них, увидев ваш напор, могут перейти на вашу сторону.

Змея

Мудрость этого знака под влиянием звериной смекалки Тигра заставит сыграть в игру на опережение. Змеи должны научиться предугадывать действия своих оппонентов, чтобы обойти их на всех фронтах и остаться в плюсе. Благоприятными в этом году будут все дела, связанные с инвестициями.

Лошадь

Как на скачках, так и в жизни лошади легко покоряют преграды или умело обходят их. Для этого знака 2022 год будет похож на аттракцион с массой встреч, знакомств и развитием отношений. И ни в коем случае нельзя снижать темпов работы и расслабляться.

Коза

Талантливые и высокомерные козы должны постараться не позволить случайностям разрушить то, что они выстраивали в течение прошлого года. И если вы сможете устоять, то значительно увеличите свое денежное состояние к концу года.

Обезьяна

Тактика этого знака держится на веселье, которое поможет обмануть конкурентов и заставит их слушаться вас. Это позволит обезьянам реализовать планы по повышению благосостояния и улучшению жилищных условий.

Петух

Этот знак не терпит двусмысленности и всегда говорит то, что думает в данный момент. Некоторых это может оттолкнуть, зато самые верные друзья всегда останутся рядом. Именно они помогут вам в год Тигра победить на всех фронтах.

Собака

Упрямая одинокая собака будет готова подружиться с хозяином 2022 года, чтобы получить его поддержкой. Тогда Тигр возьмет под свое покровительство все события, связанные с финансами и фортуной. Собака будет очень довольна таким удачным стечением обстоятельств.

Свинья

Свинья напориста, однако чрезвычайно доверчива. Зато Тигру импонирует ее честность, потому что он сам не терпит обмана и предательств. Он поможет свинье найти неожиданные источники дохода, о которых она даже не догадывалась.

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