Китайский Новый год – 2022: красивые открытки и поздравления с годом Тигра

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1 февраля 2022 года наступает китайский Новый год по лунному календарю. При этом отмечают этот яркий праздник не только в Китае, но и по всему миру – многие вообще считают восточный Новый год более правильным, поскольку он завязан на природном, лунном цикле. Собрали для вас лучшие картинки и открытки, с помощью которых вы сможете поздравить друзей и близких с Новым «тигриным» годом.

Уже через несколько часов во всём мире начнётся празднование китайского Нового года, или Нового года по лунному календарю. Согласно китайской астрологической системе, каждый лунный год при этом обладает своим символом – одним из 12 священных животных. В 2022 году символом года станет Тигр. Стихия, с которой будет связан 2022-й, – вода. Неслучайно именно эти элементы встречаются на всех поздравительных открытках с Новым годом.

У каждой стихии в китайской культуре есть глубинный смысл. К примеру, вода – это окончание цикла, предвкушение нового, раскрепощение, анализ итогов и мечты о новых свершениях.

Тигр является неоспоримым символом храбрости, а изображение этого отважного, властного, но при этом справедливого зверя приносит удачу.

По традиции для встречи китайского Нового года в доме нужно провести генеральную уборку и украсить помещение элементами красного цвета. Считается, что красный цвет несёт достаток.

Считается, что в новогоднюю ночь нельзя спать, чтобы не упустить удачу. Кроме того, очень важно надеть нарядные вещи – они притягивают достаток.

Очень важно первые пять дней после наступления Нового года провести максимально весело – это так называемый период встреч. Считается, что в это время нужно встречаться с родными и друзьями, тогда год не будет скучным.