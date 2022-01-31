Китайский Новый год в 2022 году: какого числа наступает, что означает

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Почему в Китае Новый год празднуют в другой день и что нельзя делать в этот праздник.

Новый год все привычно отмечают в ночь на 1 января, однако в Китае его дата обычно выдает на февраль. Какого числа празднуется китайский Новый год, с чем это связано и что он означает – читайте в материале Сиб.фм.

Какого числа китайский Новый год

В Китае Новый год – это важное торжество с богатой историей длиной более чем в 4 тысячи лет. У этой страны свои традиции, связанные с этим праздником, и даже другая дата.

В России и многих других странах используется григорианский календарь, поэтому дата наступления Нового года чётко зафиксирована. Но в Китае даты праздников вычисляют по солнечно-лунному календарю, поэтому день торжества зависит от новолуния. В этом году китайцы начнут праздновать Новый 2022 год 1 февраля, так как в этот день наступит второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Дело в том, что в древних календарях, которые использовали ещё до нашей эры, Новый год исчислялся по второму новолунию после зимнего солнцестояния.

Так, в ночь на 1 февраля китайцы будут отмечать Новый год, а затем начнутся праздничные гуляния. В этой стране к ним относятся очень серьёзно и длятся они 16 дней – до 15 февраля (на Праздник фонарей).

Что нельзя делать в китайский Новый год

В Китае обязательно помнят и пользуются приметой «Как Новый год встретишь, так и его проведёшь». Поэтому важно провести этот день в наилучшей обстановке и со своими близкими людьми. Есть и некоторые запреты, которые лучше соблюдать, чтобы не накликать на себя беду. Например:

нельзя говорить негативные слова вроде «смерть», «болезнь», «потеря» и так далее;

нельзя ломать вещи, подменять – чтобы не «вымести» удачу из дома, принимать лекарства – это к частым болезням, брать деньги в долг или давать их кому-нибудь – к проблемам в финансах;

нельзя плакать – это может навлечь беду и неудачи;

нельзя есть кашу, чтобы не жить бедно.

Новый год в Китае называется Праздником весны, так как в этот сезон люди начинают планировать дела на ближайшие 12 месяцев.