Мощная DDoS-атака совершена на сайт правительства Новосибирской области

Фото pixabay.com
Утром в понедельник, 31 января, была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть правительства Новосибирской области, заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
31 января сеть правительства Новосибирской области подверглась хакерской атаке. Об этом на оперативном совещании с губернатором Андреем Травниковым сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
«Сегодня в 08:15 была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть правительства, на государственные информационные системы, которые находятся во внешнем контуре. Мощность атаки достигала 10-12 Гбит/с», — уточнил он.
Восстанавливать информационную безопасность было сложно, поскольку утро понедельника — пиковое по нагрузке сети время, отметил Цукарь, но специалисты справились. Сильнее всего атака отразилась на работе медицинской системы и кол-центра 122, так как они более чувствительны.
Информация об атаке доведена до уполномоченных органов, совместно с оператором связи проводится фильтрация, сейчас все сервисы стабилизированы. Атаки продолжаются волнами, подытожил министр.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают