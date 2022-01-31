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Мощная DDoS-атака совершена на сайт правительства Новосибирской области

Фото Мощная DDoS-атака совершена на сайт правительства Новосибирской области
Фото Мощная DDoS-атака совершена на сайт правительства Новосибирской области

Фото pixabay.com

Утром в понедельник, 31 января, была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть правительства Новосибирской области, заявил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

31 января сеть правительства Новосибирской области подверглась хакерской атаке. Об этом на оперативном совещании с губернатором Андреем Травниковым сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

«Сегодня в 08:15 была зафиксирована мощная DDoS-атака на сеть правительства, на государственные информационные системы, которые находятся во внешнем контуре. Мощность атаки достигала 10-12 Гбит/с», — уточнил он.

Восстанавливать информационную безопасность было сложно, поскольку утро понедельника — пиковое по нагрузке сети время, отметил Цукарь, но специалисты справились. Сильнее всего атака отразилась на работе медицинской системы и кол-центра 122, так как они более чувствительны.

Информация об атаке доведена до уполномоченных органов, совместно с оператором связи проводится фильтрация, сейчас все сервисы стабилизированы. Атаки продолжаются волнами, подытожил министр.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Правительство Новосибирской области
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