Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество
На правах рекламы реклама

Новикомбанк продлевает вклад «Новогодний» с повышенной доходностью

Фото Новикомбанк продлевает вклад «Новогодний» с повышенной доходностью
Фото Новикомбанк продлевает вклад «Новогодний» с повышенной доходностью

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, увеличил срок привлечения средств во вклад «Новогодний» на один месяц – до 28 февраля 2022 г. Этот финансовый продукт дает возможность получить доход до 9% годовых и является одним из наиболее востребованных среди клиентов банка.

Сезонный вклад «Новогодний» введен 30 ноября прошлого года. Ставка по нему составляет от 8,25% до 9%. Изначально предполагалось, что предложение будет действовать до 2 февраля 2022 года. По новым условиям открыть депозит можно до конца февраля.

«Банковский депозит – это самый простой и надежный способ сберечь и приумножить личные накопления. Благодаря выгодным условиям по основной линейке финансовых продуктов и сезонным предложениям Новикомбанк отмечает постоянный рост средств вкладчиков. Депозит «Новогодний» очень востребован среди клиентов, поэтому, следуя за спросом, мы продлили предложение», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Наибольшую популярность вклад «Новогодний» получил в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти, Нижнем Новгороде, Туле и Уфе. По мнению аналитиков Новикомбанка, это объясняется более высоким уровнем доходов и финансовой грамотности населения в крупных городах.

Минимальная сумма вклада «Новогодний» — 50 тысяч рублей, максимальная — не ограничена. Депозит открывается на 367 дней. Ставка автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон. Пополнение возможно без ограничения. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада.

Клиенту, открывшему «Новогодний» на сумму от 1,5 млн руб., Новикомбанк предоставляет премиальную дебетовую карту без взимания комиссии за обслуживание в течение всего срока ее действия. Открывать и пополнять вклад можно без посещения офиса банка в мобильном приложении или интернет-банке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Арина Икотина
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11392
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
9379
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
7853
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7668
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
7431
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7209
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
6089
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская