Новикомбанк продлевает вклад «Новогодний» с повышенной доходностью

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, увеличил срок привлечения средств во вклад «Новогодний» на один месяц – до 28 февраля 2022 г. Этот финансовый продукт дает возможность получить доход до 9% годовых и является одним из наиболее востребованных среди клиентов банка.

Сезонный вклад «Новогодний» введен 30 ноября прошлого года. Ставка по нему составляет от 8,25% до 9%. Изначально предполагалось, что предложение будет действовать до 2 февраля 2022 года. По новым условиям открыть депозит можно до конца февраля.

«Банковский депозит – это самый простой и надежный способ сберечь и приумножить личные накопления. Благодаря выгодным условиям по основной линейке финансовых продуктов и сезонным предложениям Новикомбанк отмечает постоянный рост средств вкладчиков. Депозит «Новогодний» очень востребован среди клиентов, поэтому, следуя за спросом, мы продлили предложение», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Наибольшую популярность вклад «Новогодний» получил в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти, Нижнем Новгороде, Туле и Уфе. По мнению аналитиков Новикомбанка, это объясняется более высоким уровнем доходов и финансовой грамотности населения в крупных городах.

Минимальная сумма вклада «Новогодний» — 50 тысяч рублей, максимальная — не ограничена. Депозит открывается на 367 дней. Ставка автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон. Пополнение возможно без ограничения. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада.

Клиенту, открывшему «Новогодний» на сумму от 1,5 млн руб., Новикомбанк предоставляет премиальную дебетовую карту без взимания комиссии за обслуживание в течение всего срока ее действия. Открывать и пополнять вклад можно без посещения офиса банка в мобильном приложении или интернет-банке.