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«Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей

Фото «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей
Фото «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей

Pixabay.com

«Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в Новосибирской области.

Два участка федеральной трассы в Новосибирской области отремонтирует «Новосибирскавтодор» за федеральные деньги.

«Новосибирскавтодор» стал единственным участником и победителем аукциона на проведение ремонта двух участков федеральной автодороги Р-254 «Иртыш». Общая стоимость работ оценивается в один миллиард 20 миллионов рублей, средства будут выделены из федерального бюджета.

По условиям контракта подрядчик отремонтирует участок трассы в 15,9 км в Барабинском районе Новосибирской области и участок в 10,2 км в районе поселка Светлый. Компания сменит верхний слой покрытия дороги, обустроит обочины и отремонтирует водопропускные трубы, передает BFM-Новосибирск. Кроме того, подрядчик установит там барьеры, освещения и сигнальные столбики.

Работы на Северном обходе начнутся уже 15 мая, в Барабинском районе – 1 июня 2022 года. Завершены они должны быть к 15 октября и 1 сентября этого года соответственно.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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